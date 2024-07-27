Москва, 27 июля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпиады в Париже обернулась масштабным провалом. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency/Global Look Press

В своем Telergram-канале она обратила внимание на целый ряд казусных моментов. Дипломат написала, что в преддверии открытия Олимпиады французские власти задержали шеф-повара русского происхождения, обвинив его в шпионаже и попытке сорвать мероприятие.

«Интересно, сколько же ещё «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены», ― подчеркнула Захарова.

Дипломат призналась, что не собиралась смотреть открытие, но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп. Представитель внешнеполитического ведомства назвала церемонию открытия под открытым небом нелепой, потому что зрители были вынуждены часами сидеть под проливным дождём, при этом организаторы не предусмотрели ни разгона туч, ни навесов.

Указала Захарова и на транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, и на крыс, наводнивших улицы французской столицы. Апофеозом же стало глумление над святым для христиан сюжетом — «Тайная вечеря», — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, отметила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии открытия Олимпиады произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение.

При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

Кроме того, внезапно отменили пресс-конференцию перед церемонией открытия Игр. Журналист Роб Харрис 26 июля рассказал, что руководство организационного комитета не объяснило причины такого решения.

В день проведения церемонии открытия Олимпиады произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV). По информации телеканала BFMTV, на объектах железной дороги произошло несколько поджогов. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями. В тот же день терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург, также известного как Евроаэропорт, временно закрыли и эвакуировали.

В Греции заявили, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Портал pronews. gr написал, что бурную реакцию у зрителей вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, которые пытались выдать себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере.