Донецк, 29 июля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали гражданина России, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Министерства обороны РФ, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ведомстве.

На предоставленном видео видно, как мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, затем его задерживают.

По данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов Москвы взорвался легковой автомобиль, водитель которого получил ранение ног.

Следствие возбудило уголовное дело. Силовики установили личность подозреваемого, им стал Евгений Серебряков. Суд заочно арестовал его.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что мужчина сбежал в Турцию, где его задержали. В поимке Серебрякова участвовали турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.