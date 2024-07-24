Подозреваемый в подрыве машины в Москве писал своё имя в Сети на украинском
Москва, 24 июля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков написал своё имя в соцсети «ВКонтакте» на украинском. Об этом сообщил корреспондент ИА Регнум.
Серебряков является уроженцем города Урюпинска Волгоградской области.
Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что Серебрякова задержали 24 июля в турецкой провинции Мугла. Министр рассказал, что этот человек прибыл в Турцию самолётом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.
Легковой автомобиль взорвался утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Водитель машины получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.
Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Ранее его объявили в международный розыск.