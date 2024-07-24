Москва, 24 июля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков написал своё имя в соцсети «ВКонтакте» на украинском. Об этом сообщил корреспондент ИА Регнум.

Сергей Булкин/ТАСС

Серебряков является уроженцем города Урюпинска Волгоградской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что Серебрякова задержали 24 июля в турецкой провинции Мугла. Министр рассказал, что этот человек прибыл в Турцию самолётом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.

Легковой автомобиль взорвался утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Водитель машины получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Ранее его объявили в международный розыск.