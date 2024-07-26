Москва, 26 июля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков в марте 2014 года принимал участие в несанкционированных акциях протеста на Манежной площади. Об этом 26 июля сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

ФСБ

Эти акции позиционировались как «демонстрации против ввода российских войск на Украину». Они состоялись 2 и 15 марта 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате случившегося водитель транспортного средства получил ранение ног. Кроме того, пострадала находившаяся в салоне автомобиля женщина. Обоих доставили в больницу.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. СК РФ возбудил уголовное дело. Личность подозреваемого установили.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что подозреваемый сбежал в Турцию. Его задержали в турецкой провинции Мугла. Для поимки подозреваемого привлекли турецкую разведку, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.