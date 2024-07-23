США, 23 июля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис в ходе выступления в первый день своей предвыборной кампании намекнула, что считает своего оппонента на предстоящих выборах Дональда Трампа преступником. Об этом сообщило издание Politico.

ИА Регнум Трамп в зале суда

«Я была избрана генеральным прокурором, до этого была прокурором в зале суда. На этих должностях я привлекала к ответственности преступников всех мастей: насильников, жуликов, мошенников. Так что выслушайте меня, я скажу: я знаю тип Трампа», — заявила Харрис.

По оценкам Politico, в рамках предвыборной кампании в целях очернить Дональда Трампа Камала Харрис избрала стратегию, согласно которой в своих выступлениях будет делать упор на то, что была прокурором, а её оппонент называется осуждённым преступником.

По данным издания The New York Times, Камала Харрис во время предвыборной кампании также планирует дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом, ради имиджа, чтобы заручиться большей поддержкой. В частности, предполагается, что она обратит внимание избирателей на проблемы преступности, инфляции и миграции.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис. Позднее стало известно, что предвыборная кампания Харрис за сутки собрала более 80 миллионов долларов. За 24 часа пожертвования в пользу её кампании сделали более 890 тысяч американцев и организаций, что стало рекордным показателем за всю историю президентских кампаний в США.

Ожидается, что Харрис официально может быть выдвинута в качестве кандидата до 7 августа, то есть до предстоящего съезда Демократической партии (DNC), который пройдёт 19–22 августа в Чикаго.

По подсчётам агентства Associated Press, Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для выдвижения. Её поддержали 2538 делегатов, что превышает необходимое количество (1976 голосов). Кроме того, кандидатуру вице-президента США поддержали лидеры Демократической партии, заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, Камала Харрис неоднократно позволяла себе недружественные высказывания в адрес РФ. По его словам, до сих пор какого-либо её вклада в отношения между Россией и США замечено не было.