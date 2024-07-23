Иллинойс, США, 23 июля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Имя кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии станет известно до 7 августа. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщило издание The New York Times со ссылкой на председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона.

Камала Харрис

«Демократическая партия выберет своего кандидата в президенты в ходе онлайн-голосования до 7 августа… Дата этого голосования пока не назначена», — говорится в материале.

Отмечается, что в случае избрания до указанного срока вице-президента Камалы Харрис кандидатом от демократов, предстоящий национальный съезд Демократической партии (DNC), который пройдёт 19–22 августа в Чикаго, штат Иллинойс, станет церемониальным мероприятием.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.

Позднее стало известно, что предвыборная кампания Харрис за сутки собрала более 80 миллионов долларов. За 24 часа пожертвования в пользу её кампании сделали более 890 тысяч американцев и организаций, что стало рекордным показателем за всю историю президентских кампаний в США.

По мнению кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа,ему будет проще одержать победу над Камалой Харрис, нежели над Джо Байденом.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 22 июля, Камала Харрис неоднократно позволяла себе недружественные высказывания в адрес РФ. По его словам, до сих пор какого-либо её вклада в отношения между Россией и США замечено не было.