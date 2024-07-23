Вашингтон, 23 июля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения её в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом 22 июля сообщило агентство Associated Press (AP).

(сс) Prachatai Вице-президент США Камала Харрис

По подсчётам журналистов, к вечеру 22 июля Харрис заручилась поддержкой 2538 делегатов. Для утверждения кандидатом требуется не менее 1976 голосов.

При этом количество делегатов, поддержавших вице-президента, может измениться на съезде, который пройдёт с 19 по 22 августа в Чикаго, штат Иллинойс.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля президент США объявил о решении выйти из борьбы за президентский пост в США. Вместе с тем он продолжит исполнять обязанности президента, пока текущий срок не завершится.

22 июля телеканал CBS News распространил информацию о том, что предвыборная кампания Харрис собрала за сутки более $80 после решения действующего президента Байдена отказаться от дальнейшего участия в гонке

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с ИА Регнум заявил, что у Камалы Харрис нет никаких шансов победить легально на выборах президента США, Он предупредил, что из-за этого стоит ожидать попыток фальсификации результатов голосования.