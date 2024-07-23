Вашингтон, 23 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис во время кампании на предстоящих выборах может дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом Джо Байденом, и от его имиджа. Об этом написала газета The New York Times.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

Отмечается, что для Харрис будет нелегко отделить свой имидж от имиджа Байдена, потому что она была его вице-президентом.

«Харрис — не Байден, и она может тонко дистанцироваться от его послужного списка и подчеркнуть, что она поступила бы по-другому», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что Харрис может вновь представиться своим избирателям таким образом, чтобы ответить на их самые большие вопросы. В частности, ей предстоит сосредоточиться на проблемах преступности, миграции, инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве кандидата на предстоящих выборах он предложил Харрис.

Агентство Associated Press сообщило 22 июля, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения её в качестве кандидата на президентских выборах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с момента вступления в должность главы государства считал Харрис готовой стать американским лидером. По её словам, действующий глава государства лидер считает вице-президента «подходящим человеком» для того, чтобы возглавить предвыборную кампанию демократов.

Газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на американских чиновников, что ряд ключевых членов администрации Байдена уйдут в отставку, если на выборах победит Харрис. Так, своих постов могут лишиться госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян 22 июля заявил ИА Регнум, что у Харрис нет никаких шансов победить легально на выборах президента США в ноябре, а потому стоит ожидать попыток фальсификации результатов голосования. По его словам, деятельность администрации Байдена нанесла демократам невосполнимый ущерб.