Вашингтон, 23 июля, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Лидеры представителей Демократической партии в американском Конгрессе поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис для выдвижения в президенты страны от демократов. Об этом 23 июля рассказал журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

«Бескорыстное решение президента Байдена дало Демократической партии уникальную возможность объединиться вокруг нового кандидата, и мы крайне рады этому… и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис», — заявил он.

По словам Шумера, 21 июля он побеседовал с Харрис по телефону, и вице-президент в ходе разговора отметила, что собирается получить номинацию партии не по указанию её руководства, а с помощью простых членов Демпартии.

Он добавил, что вице-президент провела «впечатляющую работу» заручившись поддержкой большинства делегатов для того, чтобы получить номинацию от демократов.

Шумер уточнил, что этим Демпартия «открывает новую главу» в истории, когда Харрис «победит» на выборах экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 июля газета The New York Times написала, что Харрис во время кампании на предстоящих выборах может дистанцироваться от ошибок, допущенных действующим президентом США Джо Байденом, и от его имиджа. Отмечалось, что вице-президенту нужно будет в предвыборной кампании сосредоточиться на проблемах преступности, миграции и инфляции.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден всегда считал Харрис готовой занять пост американского лидера. Она добавила, что глава Белого дома также считает вице-президента «подходящим человеком», который может возглавить предвыборную кампанию Демпартии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля отметил, что Харрис позволяла себе только недружественные высказывания в адрес РФ. Он добавил, что из-за этого на данный момент невозможно оценить её фигуру в контексте двухсторонних отношений России и США.