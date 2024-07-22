Москва, 22 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис позволяла лишь недружественные высказывания в адрес России, поэтому оценить её фигуру в контексте двухсторонних отношений пока невозможно, заявил на брифинге 22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Вице-президент США Камала Харрис

Ранее нынешний президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис для выдвижения на пост главы государства.

Представителя Кремля попросили дать оценку Харрис как политической фигуре.

«Мы не может оценивать потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших отношений, ибо до сих пор какого-то её вклада замечено не было. Были лишь недружественные высказывания», — сказал спикер Кремля.

Он отметил, что других действий со стороны Харрис не фиксировали. Песков также добавил, что не может вспомнить ни одного контакта российского лидера Владимира Путина с вице-президентом США.

Как сообщало ИА Регнум, Харрис объявила 21 июля о том, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Она пообещала сделать всё возможное для победы демократов над бывшим президентом США и кандидатом на пост главы страны от республиканцев Дональдом Трампом.

В июне вице-президент США заявила, что считает предложение Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине призывом к капитуляции Киева. Тогда же она добавила, что продолжит вместе с президентом Байденом добиваться, чтобы Россия несла издержки от СВО.

14 июня российский лидер заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, если Киев выведет войска из новых российских регионов. Он также пообещал, что Вооружённые силы России остановят боевые действия, если начнётся отвод ВСУ, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.