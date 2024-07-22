Вашингтон, 23 июля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Предвыборная кампания вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис за сутки после решения действующего президента Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в гонке собрала более $80 млн. Об этом 22 июля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на команду вице-президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«Президентская кампания вице-президента Камалы Харрис собрала $81 млн за 24 часа после того, как президент Байден прекратил свою заявку на переизбрание и Харрис объявила о том, что будет баллотироваться от Демократической партии», — говорится в материале.

Отмечается, что за сутки пожертвования в пользу кампании Камалы Харрис сделали более 890 тысяч американцев и организаций, для около 60% из которых эти взносы стали первыми в текущем избирательном цикле.

Согласно заявлению команды Харрис, этот результат стал рекордным за всю историю президентских кампаний в США.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.

Голосование по выдвижению Харрис кандидатом от Демократической партии запланировано на 1 августа. Таким образом, её кандидатура может быть утверждена досрочно — до национального съезда Демократической партии (DNC), который пройдёт 19–22 августа в Чикаго, штат Иллинойс.

По мнению кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, ему будет проще одержать победу над Камалой Харрис, нежели над Джо Байденом.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 22 июля напомнил, что Харрис неоднократно позволяла себе недружественные высказывания в адрес РФ. По его словам, до сих пор какого-либо её вклада в отношения между Россией и США замечено не было.