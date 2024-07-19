Будапешт, 19 июля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим ливанским коллегой, комментируя высказывание Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву якобы «предал Европу».

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

Сийярто отметил, что многие, включая главу киевского режима, пытаются втянуть НАТО в этот конфликт.

«Сейчас втягивание одной страны НАТО будет означать мировую войну. Лучше было бы это предотвратить и этого избежать», — заявил дипломат.

Он добавил, что Венгрия будет продолжать свою мирную миссию, так как если в ближайшее время не удастся достичь мира, то на фронте будут происходить ещё более жестокие события. Он предупредил, что угроза эскалации будет только увеличиваться, и в результате Европа может оказаться в огне.

Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Он посетил Киеве, где встретился с Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с Владимиром Путиным шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране.

Президент России Владимир Путин отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников.

Глава государства подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.

Российский лидер исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.