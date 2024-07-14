Будапешт, 14 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в стране, заявил 14 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

По его словам, в мировой политике можно выделить трёх главных игроков, способных добиться прекращения конфликта. Китай уже предложил свой мирный план, в США власти заняты предвыборной кампанией, а Евросоюз пока что лишь копирует американскую политику.

«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не к эскалации конфликта», — отметил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

По мнению дипломата, решающую роль для урегулирования украинского конфликта сыграют президентские выборы в США. Их итог покажет, продолжит ли страна нынешний политический курс или же отдаст предпочтение мирному решению вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, во время визита в Вашингтон Орбан успел встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Глава венгерского правительства заявил, что Трамп намерен добиваться разрешения конфликта на Украине в случае своей победы на выборах в ноябре этого года.

По информации китайской газеты Global Times, ЕС и НАТО усилия политика не оценили. Издание отметило, что представители ЕС и Североатлантического альянса сразу начали делать заявления об отсутствии у венгерского лидера права проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным о перемирии. Такая реакция показала, что Запад не намерен допустить переговоров с обеими сторонами конфликта для достижения соглашения без собственного посредничества, указали аналитики.

В Кремле 14 июля отметили, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Песков добавил, что НАТО не склонно к какой-то гибкости по основной обеспокоенности Москвы ― членству Украины в альянсе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Глава государства отметил, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который, как подчеркнул Путин, возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов. Также Путин исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.