Астана, 4 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Предложенный Россией план по урегулированию конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия и инициировать переговорный процесс, заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства отметил, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который, как подчеркнул Путин, возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.

«Мы неоднократно выдвигали на этот счёт конкретные предложения. Напомню, в середине июня нами представлен ещё один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — её западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — добавил российский лидер.

Вместе с этим Путин поблагодарил присутствующих лидеров стран — участниц ШОС за их усилия по урегулированию украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

Президент 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее.

Обозреватель Арис Руссинос в статье для британского сайта UnHerd отметил, что достижения Вооружённых сил России на поле боя заставят Киев согласиться на все условия Москвы для окончания конфликта. Эксперт напомнил о новых условиях урегулирования конфликта, которые предложил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что они стали более жёсткими, чем в начале спецоперации.