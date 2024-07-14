Вашингтон, 14 июля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Бывшего президента США Дональда Трампа спасло движение головой, которое он сделал перед тем, как мимо него пролетела пуля.

DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания

На кадрах видно, как во время своей речи Трамп повернул голову вправо, в этот момент раздался выстрел. После этого экс-президент схватился за ухо и нагнулся. Затем охранники подбежали к нему, чтобы закрыть от пуль.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Позднее Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Позднее газета The New York Times опубликовала фото, на котором, как утверждается, виден след от пули, пролетевшей мимо Трампа.