Москва, 13 июля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Шведские следователи закрыли дело о диверсии на газопроводах «Северный поток», поскольку бенефициаром теракта выступает правительство США во главе с президентом Джо Байденом. Это международный сговор с целью скрыть преступление, заявила 13 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

«Причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов», — написала спикер ведомства в Telegram-канале.

Он отметила, что подобные действия представляют собой международный сговор с целью сокрытия теракта. При этом, по словам Захаровой, у самой Швеции нет ни права, ни воли возражать США.

Как сообщало ИА Регнум, следствие закрыло дело о диверсии на газопроводах, поскольку не смогло установить, кому предъявить обвинения. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что официальное расследование провели, так как это случилось в экономической зоне Швеции, но не стал рассказывать о результатах расследования.

Американский журналист Сеймур Херш 7 февраля заявил, что Дания и Швеция могли намеренно провалить расследования, точно зная то, что произошло в действительности и кто стоит за атаками. Ранее он отмечал, что США начали готовить подрыв «Северного потока» ещё задолго до начала спецоперации на Украине. Он утверждает, что диверсию планировали осуществить к концу мая 2022 года, но Джо Байден отложил её, не объяснив причины своего решения.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нитки СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на постоянные блокировки любых попыток честного расследования теракта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсий, но ни разу не получила ответа.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в этом были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Алиби у ЦРУ нет, подчеркнул лидер страны в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.