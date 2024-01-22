Москва, 22 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон намертво блокирует все попытки честного расследования подрывов газопроводов «Северный поток», а Брюссель в связи с этим смирился с публичным унижением. Об этом глава МИД заявил 22 января.

ТАСС/Danish Defence Command via ABACAPRESS.COM

По словам Лаврова, при помощи режима Владимира Зеленского Соединённые Штаты ведут войну против России и ослабляют Европу в качестве экономического конкурента.

«Вашингтон подорвал её энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в экономике и соцсфере. Даже не буду заострять тему террористических актов на трубопроводах «Северные потоки», США намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование, а нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением», — подчеркнул он во время заседания Совбеза ООН по Украине.

При этом ЕС послушно опустошает свои арсеналы, чтобы помочь Киеву, после чего США восполнят их с помощью своих военно-промышленных компаний, на что европейцев обязательно заставят найти средства, добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков» произошёл в сентябре 2022 года. Несколько взрывов разрушили нитки трубопроводов, началось расследование, к которому не допустили Россию. Американский журналист Сеймур Херш в связи со случившимся написал статью о причастности США к подрыву, в которой заявил, что приказ о минировании газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом стоит Украина. Об этом он рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), представившимся главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они поинтересовались, кто организовал теракт, и Киссинджер незамедлительно выложил свою версию.

Президент России Владимир Путин 5 октября выразил мнение, что больше других в ликвидации потоков заинтересованы США как поставщик энергоносителей в Европу. Глава государства уверен, что виновников случившегося выявят, так как «шила в мешке не утаишь». Путин указал на то, что организаторов и исполнителей необходимо привлечь к ответственности.

После этого глава департамента МИД КНДР по вопросам России Ким Чон Гю заявил, что Запад пытается скрыть следы причастности к терактам на «Северных потоках». По его словам, об этом свидетельствует факт отказа с его стороны законным запросам Москвы на участие в расследовании. Позднее, в октябре 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США взорвали «потоки», чтобы не допустить доставку российского газа в Европу.