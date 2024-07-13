Стокгольм, 13 июля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Шведские следователи закрыли дело о диверсии на газопроводах «Северный поток», поскольку не смогли установить, кому предъявить обвинения. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью журналу Time.

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По его словам, Швеция провела официальное расследование, потому что это случилось не на территории страны, но в её экономической зоне.

«Оно было проведено довольно традиционным образом, и следователи заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — заявил Кристерссон.

При этом он отказался рассказать о каких-либо конкретных результатах расследования.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 мая заявил, что Швеции и Дании следует обратить внимание на заявления экс-депутата Верховной рады Андрея Деркача. Бывший депутат ранее заявил, что операцию прикрытия теракта на газопроводах курировал агент ЦРУ Кристофер Смит, который сейчас является сотрудником Госдепа США.

Немецкая газета Welt am Sonntag в июле написала, что подрывы газопроводов «Северный поток» планировались ещё в 2014 году, до воссоединения Крыма с Россией.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нитки СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через трубопроводы.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически в этом были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.