Москва, 6 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. России так и не предоставили данных о ходе расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил 6 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Trond Larsen/Expressen/Tt

«Россия неоднократно запрашивала эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли», — сказал Песков.

Он отметил, что заказчиков и исполнителей этого теракта необходимо найти. Взрывы на СП и СП-2 Песков назвал диверсией против критически важной международной инфраструктуры. Он добавил, что Москва с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений по итогам расследований.

Шведская газета Expressen опубликовала 5 февраля материал, в котором сообщила о планах прокурора Матса Юнгквиста, расследующего дело о диверсии на газопроводе СП и СП-2, принять в скором времени решение.

Юнгквист в интервью изданию сообщил, что решение по ЧП на «Северных потоках» «в любом случае уже на подходе». При этом когда оно будет, он уточнить отказался, как и то, закроют ли в Швеции расследование или возбудят уголовное дело.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Взрывы разрушили две нитки «Северного потока» и одну из двух нитей СП-2.

Американский журналист Сеймур Херш провёл расследование, по итогам которого заявил, что к теракту причастны США. По его данным, приказ о минировании трубопроводов отдал лично американски президент Джо Байден.

Со своей стороны власти Швеции, Дании и Германии начали своё расследование, к котором отказались подключить Россию.

Президент России Владимир Путин назвал эти взрывы терактом, в котором заинтересованы США. В начале октября прошлого года он заявил, что США — поставщик газа на европейский рынок. При этом не столь важно, чьими руками они осуществили эту диверсию.

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января заявил, что любые попытки честного расследования теракта на СП и СП-2 США полностью блокируют.