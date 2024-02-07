Вашингтон, 7 февраля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Дания и Швеция могли намеренно провалить свои расследования по ситуации с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», точно зная то, что произошло в действительности и кто стоит за атаками на указанные объекты. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём блоге в Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Ранее появилась информация о том, что шведские власти собираются прекратить расследование диверсии на «Северных потоках», о чём объявят 7 февраля. Газета Süddeutsche Zeitung предположила, что это решение связано с невозможностью установить подозреваемых.

Херш уточнил, что Швеция и Дания располагали данными о том, что США не раз осуществляли погружения в Балтийском море в течение нескольких месяцев перед инцидентами с Северными потоками». Журналист также отметил, что президент США Джо Байден не стал организовывать расследование того, что случилось с газопроводами.

Кроме того, по словам Херша, канцлер ФРГ Олаф Шольц также не приложил каких-либо усилий, чтобы узнать, кто совершил подрывы.

Как сообщало ИА Регнум, подрывы «Северных потоков» произошли в сентябре 2022 года. В результате диверсии оказались разрушены нитки трубопроводов. На Западе начали расследование, к которому Россию не допустили.

22 декабря 2023 года Сеймур Херш заявил, что США начали готовить подрыв «Северного потока» ещё за долго до начала спецоперации на Украине. Он утверждает, что диверсию планировали осуществить к концу мая 2022 года, но Джо Байден отложил её, не объяснив причины своего решения.

6 февраля генпрокуратура Германии объявила о продолжении собственного расследования подрывов «Северных потоков», несмотря на планы шведской стороны закончить аналогичный процесс.