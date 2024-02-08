Вашингтон, 9 февраля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществили спецслужбы США.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

В ответ на вопрос о том, кто взорвал трубопроводы, российский президент ответил смеясь.

«Вы, конечно», — не раздумывая сказал Путин.

Карлсон ответил, что у него есть алиби, президент уточнил, что может у журналиста и есть алиби, а вот у ЦРУ «такого алиби нет».

«Не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать», — добавил Владимир Путин.

По мнению главы российского государства, заинтересованных может быть много, но «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

«Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может», — резюмировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, американский тележурналист Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.

Карлсон заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Репортёр подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.

Журналист также отметил, что американцы не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Граждане США должны посмотреть интервью президента журналисту и после публикации этого разговора многие узнают правду, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.