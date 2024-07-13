Москва, 13 июля, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 13 июля.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин

В неё включили главы о чемпионате мира по футболу в РФ, пандемии коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других событиях последних шести лет.

Прежняя версия заканчивалась переизбранием Путина на новый президентский срок в 2018 году.

Самый длинный в России и Европе Крымский мост, протяжённость которого составляет 19 км, открыли в 2018 году. 15 мая Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части моста. Президент проехал за рулём головной машины в колонне строительной техники, говорится в биографии.

Ещё одним важным событием 2018 года в биографии Путина стал чемпионат мира по футболу, впервые проведённый в России. Тогда глава государства заявил, что у миллионов людей ― и более 633 тыс. иностранных болельщиков ― изменилось мнение о России после знакомства с её культурой и жителями.

Также в биографии российского лидера теперь есть ещё три раздела: борьба с пандемией, которая началась с 2019 года; внесение поправок в Основной закон страны в 2020 году, одобренное большинством россиян; и специальная военная операция на Украине.

Завершается биография главы государства выборами 2024 года, на которых его переизбрали президентом. За Путина свои голоса отдали 87,28% россиян при явке 77,49%.

О том, что биографию российского лидера на официальном портале главы государства обновят, дополнив её информацией за последние шесть лет, в начале апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На этой странице приводится подробная биография президента ― как личная, так и профессиональная. Здесь указаны ключевые события в жизни страны, произошедшие за время работы Путина на посту руководителя страны, его воспоминания о семье, наставниках, учёбе и службе.

Как сообщало ИА Регнум, спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели СВО должны быть выполнены и что российская армия одержит победу.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО.