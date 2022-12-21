Москва, 21 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся, — заявил глава государства. — Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты».

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача на 2023 год — продолжение специальной военной операции до полного выполнения всех задач.

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