Москва, 1 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что страна одержит победу в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом он заявил в ходе беседы с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства указал, что Россия защищает свою землю, и после победы станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

Так, в ходе встречи, один из представителей многодетных семей, сказал президенту, что верит в победу России.

«Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», — сказал отец семейства.

Путин с ним согласился.

«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности.», — сказал президент.

9 февраля российский лидер напомнил, что боевые действия на Украине были начаты задолго до проведения специальной военной операции. Киев развязал военные действия против мирных жителей Донбасса в 2014 году, когда был совершён государственный переворот. Именно после этого последовали события в Крыму и решение Донбасса стать независимым, а затем и воссоединиться с РФ.

РФ начала СВО в феврале прошло года. Как отмечали в Кремле, Москва намерена остановить войну Киева против жителей Донбасса, а также обеспечить собственную безопасность за счёт денацификации и демилитаризации киевского режима.

Тогда же ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о помощи и в защите от украинской агрессии. Глава государства тогда пояснил, что цель операции — защита людей, которые «восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».