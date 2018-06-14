Москва, 14 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. На стадионе «Лужники» в Москве прошло торжественное открытие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. На матч-открытие мундиаля, который закончился безоговорочной победой российской сборной над командой Саудовской Аравии, прибыло более 78 тыс. болельщиков. По словам очевидцев мероприятия, открытие чемпионата прошло очень масштабно и «по-русски» — гости мундиаля горячо поддерживали отечественную команду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

Дарья Антонова ИА REGNUM Фанаты

Открытие мундиаля посетил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул гуманистическую ценность футбола, объединяющего миллиарды людей по всему миру. В свою очередь, президент FIFA Джанни Инфантино приветствовал зрителей на русском языке и лично поблагодарил российского президента за организацию чемпионата, обещающего стать одним из лучших в истории.

«Главное — зрители даже через телеэкран чувствовали себя своими на этом великом празднике жизни. То, что казалось невероятным, сбылось: в России стартовал чемпионат мира по футболу — 2018», — отметили участники праздника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на открытии чемпионата мира по футболу

За музыкальное оформление праздника отвечали английский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина — вместе они исполнили две композиции. По оценкам зрителей, их дуэт как вокально, так и стилистически смотрелся идеально.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робби Уильямс на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

Напомним, российская сборная победила в игре с командой Саудовской Аравии с результатом 5:0. Первый гол в дебюте матча забил опорный полузащитник Юрий Газинский — 1:0. В конце первого тайма футболист Черышев мощным ударом в ближний верхний угол удвоил преимущество в счёте — 2:0. На 72-й минуте Артем Дзюба довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Черышев и Головин отметились голами — 5:0.

Добавим, 13 июня на станции «Воробьёвы горы» открылась выставка плакатов, посвященных истории чемпионата мира по футболу. До 20 июля пассажиры смогут увидеть самые значимые моменты мундиаля. Кроме того, на Кольцевой линии продолжает курсировать тематический поезд, также посвященный чемпионату мира, а на станциях метро и МЦК до 15 июля пройдут экскурсии на русском и английском языках.

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