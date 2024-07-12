Вашингтон, 12 июля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Реакция американского государственного секретаря Энтони Блинкена, помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Пентагона Ллойда Остина на оговорки президента США Джо Байдена попала на видео. Её 12 июля опубликовал журналист телеканала CSPAN Джереми Арт в соцсети Х.

Кадр из видео

На появившейся в интернете видеозаписи с реакцией чиновников США слышно, как за кадром Байдена назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом», спутав её с экс-гавой Белого дома и своим политическим оппонентом Дональдом Трампом.

В этот момент Блинкен опустил взгляд, Салливан прикрыл рот рукой, а Остин кивнул после слов президента, однако при этом смог сохранить неизменным выражение своего лица.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне вновь допустил несколько оговорок. Так, действующий американский лидер назвал Трампа вице-президентом. Затем, когда приглашал выступить главу киевского режима Владимира Зеленского, неожиданно назвал его именем президента России Владимира Путина.

При этом накануне Байден тоже допустил очередную оговорку в ходе публичного мероприятия. Президент США обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и при этом неожиданно употребил вместо слова talking (англ. «говорить») похожее по звучанию грубое ругательство.

Действующему президенту США в ноябре исполнится 82 года, и он является самым возрастным президентом в истории страны. Политик регулярно допускает оговорки и попадает в курьёзные ситуации. В начале июля Байден в интервью радиостанции WURD назвал себя «чернокожей женщиной», а на предвыборном мероприятии в конце июня перепутал Италию и Францию.

Агентство Bloomberg ранее 12 июля написало, что оговорки и путаница с именами Байдена на пресс-конференции во время саммита НАТО усилили опасения по поводу его ментального здоровья. По мнению авторов публикации, после этого провального выступления призывы к политику выйти из предвыборной кампании усилятся.