Вашингтон, 10 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден допустил очередную оговорку на публичном мероприятии. Обращаясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, он заменил слово talking на похожее по звучанию грубое ругательство.

Susan Walsh/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден

Инцидент произошёл 10 июля на саммите НАТО, трансляцию которого опубликовал канал ABC News.

«Понимаю, что… *** Вашу жену, я лично попросил Вас остаться на посту ещё. Простите», — сказал Байден Столтенбергу с улыбкой.

Смысл фразы должен был заключаться в том, что Байден поговорил с женой Столтенберга.

Как сообщило 8 июля издание The Wall Street Journal, Байден всё чаще запинается, выступая публично. Об этом говорят люди, которые общались с американский лидером в последнее время.

Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, неоднократно допускал оговорки. В начале июля в интервью радиостанции WURD он назвал себя «чернокожей женщиной». На мероприятии в рамках предвыборной кампании Байден 29 июля перепутал Италию и Францию.

Неудачным многие американцы признали и выступление Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома также заявил, что «облажался» в ходе диспута.