Вашингтон, 12 июля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Оговорку допустил публично президент США Джозеф Байден, передав слово российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было изначально задумано. Курьёз произошёл 11 июля в ходе выступления Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин!» — объявил Байден.

Осознавав, что он оговорился, американский лидер, спасая ситуацию, продолжил речь, добавив: «Президент Путин. Он победит президента Путина». Затем Байден пояснил присутствующим оговорку тем, что он слишком сосредоточился на победе над президентом России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский президент Байден допустил очередную оговорку на публичном мероприятии. Обращаясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, он неожиданно для всех употребил вместо слова talking похожее по звучанию грубое ругательство.

Издание The Wall Street Journal 8 июля указало в публикации, что Байден всё чаще запинается, выступая публично. Об этом говорят люди, которые общались с американский лидером в последнее время.

Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, неоднократно допускал оговорки. В начале июля в интервью радиостанции WURD он назвал себя «чернокожей женщиной». На мероприятии в рамках предвыборной кампании Байден 29 июля перепутал Италию и Францию.

Неудачным многие американцы признали и выступление Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Многие сторонники Демократической партии также сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы. Глава Белого дома позднее отметил, что «облажался» в ходе диспута.