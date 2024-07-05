Филадельфия, США, 5 июля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в очередной раз дал повод общественности усомниться в эффективности и пригодности к дальнейшему исполнению обязанностей. Президент США в 14-минутном интервью радиостанции WURD в Филадельфии (штат Пенсильвания) назвал себя «чернокожей женщиной».

Сергей Корсун ИА Регнум Джо Байден

В разговоре Байден уделил внимание чернокожим американцам, подчёркивая, сколько внимания и поддержки его администрация им оказывает. Правда, речь его оказалась несколько бессвязной.

«Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», — сказал Джо Байден, имея в виду время, когда он был вице-президентом в период правления Барака Обамы.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в интервью радиоведущему признал, что «облажался» на теледебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Вместе с тем он заявил, что собирается сделать так, чтобы выиграть выборы, как сделал это в 2020 году.

Сам президент в качестве причины провалившегося выступления на теледебатах назвал международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.