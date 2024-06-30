Нью-Йорк, США, 30 июня, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден оговорился и перепутал Италию и Францию, обвиняя своего предшественника Дональда Трампа в отказе почтить память павших в мировых войнах солдат. Инцидент произошёл 29 июня во время выступления действующего главы Белого дома на мероприятии в рамках его предвыборной кампании.

ИА Регнум Байден, Трамп

Оговорку Джо Байден допустил, критикуя своего оппонента Дональда Трампа за отказ посетить кладбище павших солдат-участников Первой и Второй мировых войн во Франции.

«Он не пошёл бы на кладбище в Италии», — указал Байден, имея в виду французское кладбище, уточнили в пресс-пуле Белого дома.

Затем Байден повторил оговорку, но в другом контексте. Американский президент заявил, что его сын тоже является одним из павших солдат, но в Ираке, хотя на самом деле Бо Байден скончался от глиобластомы.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. После телевизионного эфира многие сторонники Демократической партии назвали выступление действующего президента провальным, и подняли вопрос о возможной замене Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах.

Возмущение выступлением Байдена на состоявшихся дебатах также выразил американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, деменцию действующего главы Белого дома можно увидеть за десять тысяч миль.

Позднее на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке Байден выступил с утверждением, что справляется с работой президента США, и назвал своего оппонента Трампа «подлинной угрозой» Соединённым Штатам.