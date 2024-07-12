Вашингтон, 12 июля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Оговорки и путаница с именами в ходе выступления президента США Джозефа Байдена на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вашингтоне усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Об этом 12 июля сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома сначала назвал своего предшественника и политического оппонента Дональда Трампа своим вице-президентом. Затем Байден, приглашая выступить главу киевского режима Владимира Зеленского, неожиданно назвал его именем российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что ошибки и оговорки американского лидера вызвали лавину насмешек в интернете, так как политик перепутал двух своих «главных врагов» со своими «главными союзниками». Такие серьёзные ошибки, допущенные Байденом в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, в том числе у сторонников.

Предполагается, что результатом провального выступления Байдена на саммите станет новая волна призывов к политику выйти из предвыборной кампании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден заявил о том, что он в силах одержать победу над Трампом на предстоящих президентских выборах. Американский лидер сделал такое заявление на фоне критики в его адрес из-за возраста и состояния здоровья.

Очередные выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Однако после провала Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом в Атланте советники из близкого окружения президента Соединённых Штатов Америки попытаются убедить его отказаться от предвыборной кампании.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что представители Демократической партии сомневаются в кандидатуре Байдена и намерены донести до него свои опасения. По мнению американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона,демократы заменят Байдена на другого претендента для участия в выборах.