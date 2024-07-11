Москва, 21 июля, 2007, 16:56 — ИА Регнум. В рамках 17-го тура чемпионата России по футболу в Москве схлестнулись два соискателя на золотые медали - столичный "Спартак" и " Зенит " (Санкт-Петербург). Перед этим матчем петербургские футболисты, шедшие во главе таблицы, опережали "Спартак" на одно очко.

"Спартак", поддерживаемый многотысячной армией своих болельщиков, отпраздновал убедительную победу со счетом 3:1 и обошел "Зенит" на два очка.

На 28-й минуте спартаковский форвард Роман Павлюченко ударом головой забил красивый гол в ворота, защищаемые Вячеславом Малафеевым . "Зенит" на это ответил голом Андрея Аршавина . Нападающий сборной России фактически ногой выбил мяч с рук вратаря "Спартака" Стипе Плетикосы и отправил мяч в пустые ворота. Это произошло на последней минуте первого тайма.

Во втором тайме судьбоносной стала 59-я минута: экс-зенитовец Владимир Быстров на большой скорости ворвался в штрафную соперника и был сбит Малафеевым. Арбитр матча Александр Гончар , не мешкая, указал на одиннадцатиметровую точку, а стражу ворот "Зенита" показал красную карточку, оставив тем самым "Зенит" в меньшинстве. Подошедший к точке Павлюченко бесхитростно, но в то же время весьма точно реализовал пенальти, заставив вышедшего на замену вратаря Камила Чонтофальски вынимать мяч из сетки ворот.