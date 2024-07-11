Москва, 21 июля, 2007, 16:56 — ИА Регнум. В рамках 17-го тура чемпионата России по футболу в Москве схлестнулись два соискателя на золотые медали - столичный "Спартак" и "Зенит" (Санкт-Петербург). Перед этим матчем петербургские футболисты, шедшие во главе таблицы, опережали "Спартак" на одно очко.
"Спартак", поддерживаемый многотысячной армией своих болельщиков, отпраздновал убедительную победу со счетом 3:1 и обошел "Зенит" на два очка.
На 28-й минуте спартаковский форвард Роман Павлюченко ударом головой забил красивый гол в ворота, защищаемые Вячеславом Малафеевым. "Зенит" на это ответил голом Андрея Аршавина. Нападающий сборной России фактически ногой выбил мяч с рук вратаря "Спартака" Стипе Плетикосы и отправил мяч в пустые ворота. Это произошло на последней минуте первого тайма.
Во втором тайме судьбоносной стала 59-я минута: экс-зенитовец Владимир Быстров на большой скорости ворвался в штрафную соперника и был сбит Малафеевым. Арбитр матча Александр Гончар, не мешкая, указал на одиннадцатиметровую точку, а стражу ворот "Зенита" показал красную карточку, оставив тем самым "Зенит" в меньшинстве. Подошедший к точке Павлюченко бесхитростно, но в то же время весьма точно реализовал пенальти, заставив вышедшего на замену вратаря Камила Чонтофальски вынимать мяч из сетки ворот.
После этого "Спартак" полностью начал контролировать ход матча, итогом чего стал третий мяч, который забил Никита Баженов... рукой. Арбитр матча Гончар не разглядел эпизод и засчитал несправедливый гол. Уже ясно, что руководство "Зенита" будет оспаривать этот момент. Впрочем, от этого навряд ли что-то изменится, не считая того, что Гончар получит наказание.