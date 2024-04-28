Вашингтон, 28 апреля, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Число погибших за последние шесть месяцев детей в секторе Газа «ошеломляет и шокирует». Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По словам главного комиссара, в условиях войны довольно трудно знать точные данные о жертвах. Исходя из информации Минздрава Палестины об общем числе погибших — более 34 тыс., есть «представление о числе погибших в Газе».

«Это ужасно, беспрецедентно. Мы знаем, что среди погибших 13 тыс. детей. За шесть месяцев в Газе погибло больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», — признал Лаззарини, добавив, что эти цифры ошеломляют.

В ответ на вопрос, можно ли с уверенностью говорить, что цифра в 34 тыс. не является завышенной, глава БАПОР назвал данные «определённо соответствующими масштабу и числу погибших людей». При этом Филипп Лаззарини уточнил, что люди ещё остаются под завалами и в реальности число погибших может быть значительно больше.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано в декабре 1949 года, и в связи с тем, что ситуация в Палестине до сих пор не урегулирована, действие его мандата постоянно продлевается.

Как сообщало ИА Регнум, финансирование БАПОР должно быть немедленно восстановлено в полном размере, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, несколько ключевых доноров агентства приостановили финансирование организации в связи с выдвинутыми обвинениями о якобы сотрудничестве некоторых её сотрудников с ХАМАС, хотя Израиль так и не предоставил доказательств.

Небензя подчеркнул, что БАПОР остаётся безальтернативным каналом для оказания содействия палестинцам на Ближнем Востоке.

В конце января несколько стран, в том числе Великобритания, США, Канада, Германия, Финляндия и Нидерланды, временно приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности ряда сотрудников к атакам ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года.

Агентство Reuters со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило, что сотрудники агентства подверглись давлению со стороны Израиля и были вынуждены ложно признать свою связь с ХАМАС.