Газа, Палестина, 31 октября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. В результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли и получили ранения по меньшей мере 400 человек. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили в МВД палестинского анклава.

«По предварительным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники в свою очередь сообщил, что жертвами атаки стали более сотни человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по южным и восточным районам сектора Газа, по лагерям беженцев Бейт-Лахия и Байт-Ханун на севере анклава, а также непосредственно по Газе. Представитель Армии обороны Израиля майор Нир Динар, объясняя действия израильских военных, в интервью WSJ заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ не имеют возможности отличить мирных жителей Газы от боевиков движения ХАМАС.