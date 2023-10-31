Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Более 20 тысяч военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на территорию сектора Газа с 27 октября в рамках наземной операции против палестинского движения ХАМАС, сообщил 31 октября новостной портал Axios.

IDF/XinHua/Global Look Press

«Два израильских источника сообщили, что по крайней мере две танковые и пехотные дивизии общей численностью более 20 000 израильских военнослужащих вошли в сектор Газа», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, ЦАХАЛ также использует разведку, чтобы обнаружить места, где боевики ХАМАС прячут заложников.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС 7 октября провёл массированный ракетный обстрел Израиля. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» по обстрелу Газы. Израильские власти также ввели блокаду региона. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вечером 30 октября объявил о начале третьего этапа военной операции в секторе Газа — расширении наземной операции. По его словам, блокирование противника завершилось, что было первым этапом, а второй этап — удары по ХАМАС с воздуха — продолжается.

Израильская армия 31 октября сообщила о начале ожесточённых боёв на севере палестинского анклава. Военные атаковали форпост ХАМАС. Сообщается о десятках погибших боевиков.

Востоковед Артём Кирпичёнок 31 октября заявил в беседе с ИА Регнум, что последние дни показали неспособность ЦАХАЛ провести войну в секторе Газа в короткие сроки. Также стало ясно, что Израиль неспособен вести боевые действия без помощи США, так как продолжает бомбить территорию палестинского анклава только благодаря американским поставкам, добавил эксперт.