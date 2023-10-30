Москва, 30 октября, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 30 октября, что ничем невозможно оправдать бомбардировки сотен тысяч жителей сектора Газа.

Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Президент напомнил, что во время обстрелов без разбора уничтожается огромное количество невиновных людей, которым негде от этого скрыться.

«Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются на глазах, по-другому не скажешь», — заявил глава государства во время совещания по ситуации в Дагестане.

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Как передавало ИА Регнум, в Кремле призвали к новым дипломатическим усилиям по конфликту в Израиле. Как заявил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для этого необходимо призвать все стороны к прекращению огня, не осуждая действия только кого-то одного. Постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал, что предложенная США резолюция стала бы в случае её утверждения «лицензией» для Израиля на проведение наземной операции в секторе Газа.

Позднее в беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что палестино-израильский конфликт стал очередным следствием того, что силы, которыми США раньше управляли через разведывательные и финансовые возможности, начали выходить из-под контроля. Он предсказал России роль арбитра в будущем диалоге Израиля и Палестины, так как, по его мнению, её позиция максимально дружественна арабским странам.