Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил радикальное палестинское движение ХАМАС за атаку на Израиль и вместе с тем напомнил, что для нападения были причины. Об этом он заявил 24 октября на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

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Гутерриш подчеркнул, что однозначно осуждает страшные и беспрецедентные акты террора, которые боевики ХАМАС совершили в Израиле 7 октября. Убийства, ранения и похищения мирных жителей ничем нельзя оправдать, как и нанесение ракетных ударов по гражданским объектам.

«Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — сказал генсек ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Гутерриш 21 октября на саммите в Каире призвал к срочному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Он заявил, что нужно сделать всё для достижения договорённости о создании двух государств — Израиля и Палестины. Генсек ООН также подчеркнул, что в Газу должна постоянно поступать гуманитарная помощь.