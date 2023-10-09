Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. По меньшей мере 260 участников фестиваля Supernova на юге Израиля погибли в результате атаки бойцов палестинского радикального движения ХАМАС. В ЦАХАЛ это нападение сравнили с терактом «9/11» в США и нападением на Перл-Харбор, пишет 9 октября The Guardian.

IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Вечером 8 октября в израильской спасательной службе Zaka сообщили, что обнаружили сотни тел в районе кибуца Реим, в 2,5 км от сектора Газа. Музыкальный фестиваль под открытым небом, собравший тысячи людей, первым подвергся нападению ХАМАС.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус заявил, что никогда прежде столько израильтян не погибало в результате одного теракта. Он провёл аналогию с США и отметил, что атаку ХАМАС можно сопоставить с «11 сентября и Перл-Харбором одновременно».

Подполковник добавил, что многих израильтян — гражданских лиц и военнослужащих — взяли в заложники и вывезли в Газу. Точное количество заложников он не назвал.

Выжившие участники фестиваля рассказали, что их обстреляли с нескольких направлений. При обстреле использовались и ракеты, и стрелковое оружие.

«Многие упали и были ранены в результате обстрела террористов. Террористы окружили нас. Каким-то образом нам удалось уйти с линии огня», — рассказал житель Тель-Авива Чен Мизрахи.

Несколько друзей Мизрахи пропали без вести. 26-летний Арик Нани рассказал, что бежал несколько часов и в результате спасся от резни. Позднее в убежище, где собрались участники фестиваля, он услышал рассказы об убитых детях и захваченных в плен семьях.

Среди заложников есть женщины, дети и пожилые люди. В ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что захватили и доставили в Газу более 130 человек.

Как сообщало ИА Регнум, по данным минздрава Израиля на утро 9 октября, в больницах находятся 2382 пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Погибли более 700 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к нации и заявил, что страна находится в состоянии войны, проводится мобилизация резервистов. По его словам, вся мощь израильской армии будет обрушена на радикальное движение ХАМАС. В ночь на 9 октября военные поразили свыше 500 целей радикалов в секторе Газа.