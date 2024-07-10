Вашингтон, 10 июля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на постоянные жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского о нехватке военной помощи. В ходе саммита НАТО в Вашингтоне он подчеркнул, что Запад в достаточной мере оказывает поддержку Киеву. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале альянса.

Jose Luis Magana/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я верю, что так и есть», — добавил госсекретарь.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в Вашингтоне заявил, что дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также истребителей F-16, обещанных Украине союзниками, недостаточно. Он также потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10-20 самолётов. По его словам, уже обещанное Киеву число F-16 не сможет повлиять на ход военных действий.

В тот же день Блинкен заявил, что Соединённые Штаты Америки вместе со своими союзниками прямо в данный момент отправляют Украине американские истребители F-16, которые Киев получит летом. Их передадут из Дании и Нидерландов.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что Украина в ближайшие месяцы получит пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. Он подчеркнул, что Украину планируют сделать приоритетным направлением для поставок такого вооружения. При этом в следующем году, по словам Байдена, на Украину поставят сотни зенитных ракет.

Согласно данным немецкого Кильского института экономики, страны Запада выделили Киеву в качестве помощи только $206,1 млрд из обещанных $318,5. Специалисты института установили, что $112,5 млрд не дошли до Украины. Так, объём военной помощи, поступившей на Украину, составил $108,3 млрд, что на $41,7 млрд меньше, чем обещали за Западе.

Ранее американский журналист Стивен Гарднер заявил, что главе киевского режима не стоит постоянно и открыто жаловаться на ослабление поддержки ВСУ со стороны США.