Вашингтон, 10 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Украина в ближайшие месяцы получит пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО Skynex

«Соединённые Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы США и наши партнеры передадут Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», — сказал он в ходе официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

Американский лидер подчеркнул, что Украину планируют сделать приоритетным направлением для поставок такого вооружения. Глава Белого дома уточнил, что Киев получит системы ПВО раньше, чем любая другая страна.

Президент nfr;t отметил, что в следующем году на Украину поставят сотни зенитных ракет. В совместном заявлении США и их союзников сказано, что Киеву должны направить американские комплексы ПВО Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Кроме того, в документе говорится, что Вашингтон и его партнёры обязались выделить более $1 млрд на укрепление систем ПВО Украины.

Саммите НАТО в Вашингтоне начался 9 июля. Он продлится до 11 июля. Встреча посвящена 75-летию создания организации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что на саммите Североатлантического альянса объявят о представлении помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса и укреплении её системы ПВО. В конце мая 2024 года командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем признал, что украинские средства ПВО способны перехватывать только 7% крылатых ракет, несмотря на на наличие у ВСУ зенитных ракетных комплексов

8 июня глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что Украина якобы договорилась с западными союзниками по поставкам дополнительных систем ПВО. Он добавил, что часть этого вооружения ВСУ получат более оперативно, а другую часть украинским военным предоставят ближе к осени 2024 года.