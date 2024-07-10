Вашингтон, 10 июля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также истребителей F-16, обещанных Украине союзниками, «не может быть достаточно». Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский, ПВО

«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут», — указал киевский глава.

При этом глава Украины отметил, что армия России быстро обучается, осваивает новейшие технологии, использует новые БПЛА и ракеты.

Кроме того, Зеленский признал, что истребители F-16, которые союзники планируют передать Киеву летом, не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий в том количестве, которое обещали поставить.

Глава киевского режима уточнил, что украинской армии нужно минимум 128 истребителей F-16 и эти цифры есть у союзников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Джозеф Байден, Украина в ближайшие месяцы получит пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО).

Глава Белого дома подчеркнул, что Украину планируют сделать приоритетным направлением для поставок такого вооружения и Киев получит системы ПВО раньше, чем любая другая страна.

В совместном заявлении США и их союзников сказано, что Киеву должны направить американские комплексы ПВО Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Кроме того, Вашингтон и его партнёры обязались выделить более $1 млрд на укрепление систем ПВО Украины.