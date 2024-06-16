Берлин, 16 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Страны Запада выделили Киеву в качестве помощи только $206,1 млрд из обещанных $318,5, сообщила 16 июня Lenta.ru, ссылаясь на данные немецкого Кильского института экономики.

Сергей Корсун ИА Регнум

Специалисты института установили, что $112,5 млрд не дошли до Украины. Больше всего Киев недополучил средств в рамках финансовой поддержки. Ему пообещали выделить на решение макроэкономических проблем $146,5 млрд, но предоставили только $82,1 млрд. Объём военной помощи, поступившей на Украину, составил $108,3 млрд, что на $41,7 млрд меньше, чем обещали за Западе.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня завил, что страны Североатлантического альянса с начала конфликта Украине поставили Украине оружия на $98 млрд.

Газета The New York Times 7 июня заявила, ссылаясь на экспертов, что военная поддержка Украины со стороны Запада не повлияла решающим образом на ситуацию в зоне СВО. Издание отметило, что у России значительное преимущество и в живой силе, и в огневой мощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле заявил, что выделение Соединёнными Штатами дополнительной помощи Украине только разорит её ещё больше и приведёт к новым потерям украинской армии. При этом США ещё больше обогатятся на этом, добавил официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что вооружение, которое в странах Европы производят для ВСУ, выполняя требования США, после окончания конфликта на Украине будет бесполезным. Он подчеркнул, что наращивание военного производства не будет способствовать обеспечению безопасности на континенте.