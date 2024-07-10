Вашингтон, 10 июля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления в первый день саммита НАТО в Вашингтоне призвал западных союзников поставить Украине 128 американских истребителей F-16 сверх уже обещанных Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

В ходе выступления Зеленский признал, что Вооружённые силы России быстро учатся, осваивая новые технологии и используя новые беспилотники и ракеты.

По слова главы киевского режима, уже обещанные Киеву 10–20 самолётов F-16, поставки которых ожидаются этим летом, не окажут влияние на ход военных действий.

«Проблема с количеством и со сроками [поставки]. Будем честными. <…> Это ничто. Нам нужно 128. И это количество [истребителей] есть у союзников», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставленные Украине истребители F-16 разместят на контролируемой Киевом территории. Он уточнил, что это подтверждается в договоре о безопасности между США и Украиной.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук 2 июля заявил, что обещанные Украиной Нидерландами F-16 не повлияют на баланс сил на украинском театре военных действий. Эксперт утончил, что власти Нидерландов выдали разрешение на поставку Киеву 24 истребителей F-16 ВСУ под давлением американской стороны.

Президент России Владимир Путин 19 июня заявил, что возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по российской территории являются грубым нарушением международных обязательств.