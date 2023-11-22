Вашингтон, 22 ноября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит постоянно и открыто жаловаться на ослабление поддержки ВСУ со стороны США. Об этом заявил американский журналист Стивен Гарднер на своём Youtube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам журналиста, глава киевского режима повсеместно рассказывал о том, что американские склады стоят пустые. Якобы у США недостаточно военной техники для самообороны.

«Мы действительно ставим себя в ужасное положение. Снарядов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться», — призвал Гарднер.

Припомнил он и заверения президента США Джо Байдена в том, что Белый дом способен поддерживать Украину и Израиль одновременно, при этом Зеленский это отрицал.

Как сообщало ИА Регнум, журналист Fox News Бенджамин Холл встретился на Украине с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который в разговоре откровенно пожаловался на недостаточную помощь ВСУ со стороны США.

Киевские власти грезят в преддверии зимы получить от Вашингтона радары ближнего действия Sentinel — их необходимо использовать для защиты оружейных заводов.

Радары Sentinel могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА.

Трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне, отметил 21 ноября в статье для американского журнала The National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.