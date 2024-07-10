Вашингтон, 10 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вместе со своими союзниками прямо в данный момент отправляют Украине американские истребители F-16, которые Киев получит летом. Об этом 10 июля заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе мероприятия в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пока мы сейчас говорим, идёт передача [Киеву] истребителей F-16 из Дании, Нидерландов», — сказал он.

Блинкен добавил, что, по его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

Пресс-служба Белого дома также распространила заявление, в котором говорится, что Запад намерен предоставить Украине «целые эскадрильи» истребителей F-16 для наращивания её военно-воздушного потенциала

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10-20 самолётов. По его словам, уже обещанное Киеву число F-16 не сможет повлиять на ход военных действий.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 19 июня рассказал, что переданные ВСУ F-16 разместят на контролируемой Киевом территории. По его словам, это также подтверждается в договоре о безопасности между Вашингтоном и Киевом.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук 2 июля отметил, что обещанные Украиной Нидерландами истребители не повлияют на баланс сил в зоне украинского конфликта. Он напомнил, что власти Нидерландов приняли решение поставить Украине 24 F-16 ВСУ под давлением США.

Президент РФ Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств.