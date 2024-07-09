Москва, 9 июля, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Отношения России и Индии можно охарактеризовать как стратегическое партнёрство, которое приносит пользу обеим странам и их народам. Об этом 9 июля корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который находится в России с официальным визитом.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Матвейчев отметил, что атмосфера на переговорах была очень дружественной и Путин с Моди общались как старые добрые друзья. Особенно важно, что визит Моди состоялся сразу после его избрания премьер-министром в третий раз, что подчёркивает значимость России как партнёра номер один для Индии, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы.

По его словам, за последние 15 лет товарооборот двух стран увеличился почти в 10 раз, что является рекордным показателем, потенциал для дальнейшего роста товарооборота остаётся высоким.

«Россия намерена продолжать развивать партнёрство с Индией в различных сферах, включая энергетику, космонавтику и IT-технологии. Также будет укрепляться сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС, основной задачей которых является создание условий для многополярного мира, основанного на взаимном уважении. Именно поэтому в ходе встречи обсуждались вопросы мира и пути урегулирования украинского конфликта. Лидеры Китая, Индии и России понимают, что для Евразии мир является основой её существования, могущества и процветания. В то же время для англосаксов война является принципиальным вопросом. Великобритания, ранее управлявшая половиной мира, стремится рассорить всех со всеми и разжигать конфликты. Лидеры стран Евразии осознают эту политику и стремятся к миру как в своём регионе, так и во всём мире», — подчеркнул Матвейчев.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом. Вечером 8 июля в резиденции президента России в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Моди высоко оценил приглашение Путина.

9 июля Путин и Моди приехали на ВДНХ, чтобы осмотреть инновационный павильон «Атом». Также главы государств провели официальные переговоры в узком и широком составах, обсудили актуальные вопросы международной повестки.

В совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года говорится о том, что развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений.

Лидеры стран отметили, что это касается в том числе сотрудничества в атомной, в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях. Они также договорились о расширении партнёрства в области энергетической инфраструктуры, технологий и оборудования. Кроме того, приоритетным направлением является обеспечение двусторонней и международной энергетической безопасности, учитывающее перспективы глобального энергоперехода.

Совместный документ также предусматривает более тесное взаимодействие между странами в области развития инфраструктуры, транспортного машиностроения, авто — и судостроения, космоса и в ряде других секторах экономики. Стороны также договорились о стремлении к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле.

Индия откроет два новых консульства в России — в Казани и Екатеринбурге.

Владимир Путин и Нарендра Моди также обсудили использование карт национальных платёжных систем при расчётах между двумя странами.

Лидеры поручили подготовить программу развития экономического сотрудничества государств до 2030 года. Страны будут стремиться устранить нетарифные торговые барьеры, касающиеся двухсторонней торговли. Планируется, что к 2030 году объем взаимной торговли составит более $100 млрд. Также внимание уделят развитию системы двусторонних расчетов с использованием национальных валют.