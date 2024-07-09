Москва, 9 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили подготовить программу развития экономического сотрудничества государств до 2030 года, говорится в совместном заявлении сторон.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать, в том числе по девяти приоритетным направлениям», — указано в документе.

Страны будут стремиться устранить нетарифные торговые барьеры, касающиеся двухсторонней торговли. Планируется, что к 2030 году объем взаимной торговли составит более 100 млрд. долл. США. Также внимание уделят развитию системы двусторонних расчетов с использованием национальных валют.

В планах сторон запуск новых маршрутов международного транспортного коридора «Север — Юг», Северного морского пути, морской линии Владивосток — Ченнаи, который позволит нарастить грузооборот с Индией. Также в заявлении отмечается необходимость увеличить объёмы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, продовольствием и удобрениями.

Главы государств подчеркнули важность сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, включая атомную, а также в нефтепереработке и нефтехимии. Планируется усилить взаимодействие в сфере развития транспортного машиностроения, авто — и судостроения, космоса и в других секторах промышленности.

Россия и Индия будут реализовывать совместные проекты в различных сферах экономического взаимодействия, включая цифровую экономику, науку и исследования. Страны намерены наладить сотрудничество в части разработки и поставок медицинских препаратов и передового медицинского оборудования.

Не останется в стороне и гуманитарная сфера. Внимание уделят взаимодействию по вопросам образования, науки и техники, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и в других сферах.

Изучить обозначенные направления лидеры государств поручили Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Моди обсудили международную обстановку, взаимодействие в ООН, в также сотрудничество в БРИКС, ШОС и «Группе двадцати» (G20).

Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что стороны на официальных переговорах в Кремле затронули все вопросы повестки дня, а также конструктивно обсудили ситуацию вокруг Украины. Он уточнил, что из-за исчерпывающего обсуждения всей повестки в узком формате, было принято решение не проводить переговоры в расширенном составе.

Моди прибыл в Москву 8 июля с двухдневным официальным визитом. Это его первый двухсторонний визит после третьего переизбрания на посту премьер-министра. Ранее индийская газета Hindu отметила, что переговоры Моди и Путина назначили на 9 июля, когда в Вашингтоне начнётся саммит НАТО. Издание назвало это геополитическим посланием Западу.