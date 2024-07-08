Москва, 8 июля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил приглашение президента России Владимира Путина посетить резиденцию Ново-Огарёво.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Побывать у друга дома — это очень приятно. Конечно, большая радость, что вы пригласили меня к себе домой. Я хотел бы поблагодарить за интересную программу и тёплые слова. Весьма признателен», — сказал Моди в ходе неформальной встречи с Путиным.

Он прокомментировал состоявшиеся в Индии парламентские выборы, назвав их важными и масштабными. Премьер рассказал, что в его стране впервые за 60 лет правительство одной правящей коалиции избрано в третий раз подряд.

Моди отметил, что народ Индии дал ему шанс служить родине.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Моди перед началом официальных переговоров провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Российский лидер поздравил индийского премьера с переизбранием и отметил успехи в развитии страны.

Перед визитом в Москву Моди написал, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным, которого считает своим другом. Он подчеркнул, что привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии в последние десть лет развивалось в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Запад внимательно отслеживает визит Моди в Москву. Представитель Кремля уточнил, что стороны в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Индийская газета Hindu указала на то, что встреча Путина и Моди пройдёт параллельно с саммитом НАТО в Вашингтоне. Издание назвало это геополитическим сигналом индийского премьера Западу. Также журналисты отметили, что Моди совершил первый двусторонний визит в Россию в ходе третьего срока пребывания на посту премьера, нарушив негласную традицию наносить такие визиты в соседние страны. Это показывает особое отношение Нью-Дели к Москве.