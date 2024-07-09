Москва, 9 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Индия откроет два новых консульства в России — в Казани и Екатеринбурге. Об этом 9 июля заявил премьер-министр страны Нарендра Моди во время общения с индийской общиной в Москве.

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

«Хочу поделиться с вами ещё одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — сообщил он.

Моди добавил, что отношения России и Индии построены на фундаменте доверия и уважения, и отметил, что президент Владимир Путин проделал большую работу по укреплению партнёрства на протяжении более двух десятилетий.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом. Это его первый визит после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет. Перед визитом в Москву Моди отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.

Вечером 8 июля в резиденции президента России в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Моди высоко оценил приглашение Путина.

9 июля Путин и Моди приехали на ВДНХ, чтобы осмотреть инновационный павильон «Атом». Также главы государств проведут официальные переговоры в узком и широком составах, обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах стороны также обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.