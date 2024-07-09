Москва, 9 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ в Москве, где они намерены осмотреть инновационный павильон «Атом».

Сергей Карпухин/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

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Путина и Моди на выставке встретили первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

В павильоне «Атом» представлена экспозиция, посвящённая истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям для использования ядерной энергии для мирных и оборонных целей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Моди посетят ВДНХ и проведут переговоры в узком и расширенном составах. Представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран осмотрят павильон атомной энергии «Атом», являющийся, по его словам, одним из самых интересных на ВДНХ.

Премьер-министр Индии 8 июля прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом. Это первый визит Моди после того, как он в третий раз, и первый за последние пять лет, вступил в должность главы правительства. Вечером 8 июля в резиденции Путина в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров России и Индии.

В преддверии визита в Москву Моди отмечал, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 июля назвал «большим разочарованием» визит Моди в Россию и его встречу с Путиным. По утверждению Зеленского, визит премьер-министра Индии в Москву якобы представляет собой сокрушительный удар по мирным усилиям.